Модифіковані “Іскандери” б’ють по мостах Києва, намагаючись розірвати Україну навпіл

Росія почала застосовувати модернізовані балістичні ракети “Іскандер”, здатні змінювати траєкторію на завершальному етапі польоту та влучати в цілі з точністю до кількох метрів. За допомогою цих ракет російські війська атакують мости Києва, намагаючись порушити сполучення між берегами Дніпра.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на українських посадовців та військових експертів.

За словами радника президента України Сергія Бескрестнова, російські ракети отримали оптичні та радіолокаційні головки самонаведення, які дозволяють коригувати курс безпосередньо перед ураженням цілі.

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Нові системи наведення сканують місцевість за кілька секунд до вибуху бойової частини. Це дає змогу ракетам обходити українські засоби радіоелектронної боротьби та значно підвищує точність ударів.

Росія змінила тактику ударів по мостах Києва

Протягом кількох тижнів російські війська намагалися пошкодити вісім основних мостів столиці за допомогою реактивних безпілотників.

Згодом для атак на найбільші переправи почали використовувати балістичні ракети. Зокрема, минулими вихідними за одну ніч чотири ракети влучили в Північний міст.

Професор військової стратегії та технологій Берлінської школи управління Hertie Мауро Джиллі пояснив, що раніше однією з головних проблем балістичних ракет була похибка на завершальному етапі польоту.

“Особливість балістичних ракет полягає в тому, що вони мають певну похибку, оскільки летять параболічною траєкторією. Траєкторією керує бортовий комп’ютер, але на останньому етапі зазвичай діє лише сила тяжіння. Тепер це змінилося”, — пояснив експерт.

Водночас, за його оцінкою, Росії навряд чи вдасться повністю зруйнувати міцні київські мости.

Проте удари вже порушили транспортне сполучення, ускладнили роботу громадського транспорту та спричинили багатогодинні затори.

Москва намагається розділити Україну вздовж Дніпра

Президент Володимир Зеленський цього тижня заявив, що Росія прагне розділити країну по Дніпру та максимально ускладнити життя населення.

“Росія намагається розділити Україну вздовж Дніпра і зробити життя якомога складнішим для людей, для наших міст і сіл”, — сказав Зеленський.

За інформацією Financial Times, російський план також передбачає порушення передачі електроенергії із заходу на схід України, що може залишити без світла мільйони людей.

Експерт аналітичного центру GLOBSEC Максим Безносюк зазначив, що спроби розділити українську енергосистему вздовж Дніпра розпочалися ще в грудні минулого року.

За його словами, Кремль застосовує стратегію, яку енергетики називають “острівним режимом” — коли єдину електромережу розділяють на ізольовані ділянки, які не можуть передавати електроенергію одна одній.

“Характер ударів свідчить, що Росія намагається фрагментувати інфраструктуру, яка забезпечує воєнні зусилля. Мета полягає не лише в тому, щоб принести жорстокість війни в українські домівки, а й у тому, щоб завдати удару по військовій промисловості та системах забезпечення”, — пояснив Безносюк.

Кияни змушені пішки долати мости

Найважчою ситуація стала на лівому березі столиці, де деякі мешканці отримують електроенергію лише на дві години на добу та часто залишаються без централізованого опалення і водопостачання.

Через проблеми з транспортом багато людей змушені пішки переходити мости, побоюючись нових ракетних і дронових атак.

Журналісти The Telegraph спостерігали, як десятки киян переходили Південний міст під холодним дощем і в густому тумані.

23-річний Влад розповів, що після закриття його лінії метро через російську атаку дорога на роботу з лівого берега на правий громадським транспортом почала займати понад дві з половиною години в один бік.

Тепер він обирає 40-хвилинну пішу прогулянку мостом.

“Ходити мостом некомфортно — похмуро, дощить і холодно. Але що я можу зробити?” — сказав він.

24-річний Андрій уже місяць переходить міст пішки п’ять днів на тиждень. Він жартує, що це корисно для здоров’я, але сподівається на відновлення транспорту до грудня.

“Сподіваюся, транспорт відновлять до грудня, тому що взимку ходити тут буде неможливо”, — зазначив киянин.

Дві години світла на добу та холодні квартири

23-річний співробітник Міністерства культури Серафим Колодчук, який повернувся в Україну в січні після кількох років за кордоном, порівняв життя в Києві з поступовим звиканням до дедалі гірших умов.

“Якби я повернувся в Україну й зіткнувся з усім одразу — без води, електрики, опалення, взагалі без нічого — я б не залишився”, — розповів він.

За його словами, до постійних відключень згодом звикаєш, але відсутність транспорту та води залишається серйозною проблемою.

Через те, що холодильник не працює по 22 години на добу, чоловік купує менше продуктів. Він також майже не відвідує театр і не може залишатися в друзів.

35-річна викладачка іноземних мов Яна Оллер розповіла, що вважає день вдалим, якщо дві години електропостачання припадають на ранок і вона встигає приготувати каву перед онлайн-заняттями.

Коли світла немає, їй доводиться вставати на дві години раніше та йти до найближчої їдальні. Іноді вона харчується там тричі на день.

Особливо важко переносити холод у квартирі та нічні балістичні атаки, під час яких жінка ховається у ванній кімнаті.

“Це сюрреалістично, тому що ми настільки звикли до цього, що сприймаємо як щось нормальне”, — сказала вона.

“Коли я сиджу тут у трьох светрах, двох парах теплих штанів і трьох парах різдвяних шкарпеток, але мені все одно холодно, я не знаю, що робитиму в січні, коли буде мінус 20 градусів”, — додала Яна.

Попри труднощі, вона не планує виїжджати зі столиці.

“Мене запрошували за кордон, і я можу поїхати до батьків, які живуть у селі. Але я просто дуже люблю це місто. Я не можу жити ніде більше”, — пояснила жінка.