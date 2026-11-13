        Суспільство

        Польща поки не фінансуватиме закупівлю зброї для України за програмою PURL: Туск пояснив причину

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2026 22:54
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        Дональд Туск / Скриншот
        Дональд Туск / Скриншот

        Польща наразі не виділятиме додаткових коштів на програму PURL, за якою європейські країни закуповують американську зброю для України. Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив про це генеральному секретарю НАТО Марку Рютте під час їхньої зустрічі.

        Про це Дональд Туск заявив під час спілкування з журналістами 13 листопада, відео якого оприлюднила Канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

        “Я передав пану генеральному секретарю інформацію, що ми зараз не будемо додавати грошей до цього проєкту PURL, тобто європейські гроші за американську зброю для України”, — сказав польський прем’єр.

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        Туск пояснив рішення великими витратами Польщі на власне озброєння та значним дефіцитом державного бюджету.

        “Ми допомагали й допомагаємо Україні справді дуже серйозним чином. У нас великий дефіцит. Ми багато витрачаємо на оборону”, — зазначив він.

        За словами прем’єра, Польща має одні з найбільших у Європі видатків на власну безпеку, тому її фінансові можливості не дозволяють робити нові внески до програми.

        Туск також розповів, що під час зустрічі Рютте порушив питання американської військової бази в Польщі. Генеральний секретар НАТО цікавився, чи полегшить її присутність мирні переговори з Росією, чи, навпаки, ускладнить їх.


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