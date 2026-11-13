Після відставки Дженсена Хуанга Nvidia очолила фінансова директорка, яка виступала проти його ризикованих угод

Фінансова директорка Nvidia Колетт Кресс стала тимчасовою генеральною директоркою компанії після відставки її співзасновника Дженсена Хуанга. Він залишив посаду 12 листопада на тлі скандалу, а компанія розпочала пошук постійного керівника.

Про це повідомляє Reuters.

59-річна Колетт Кресс протягом багатьох років була однією з небагатьох керівників Nvidia, які відкрито заперечували проти масштабних і ризикованих планів Хуанга.

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За словами співрозмовників агентства, вона та її команда неодноразово конфліктували з гендиректором і відділом продажів через багатомільярдні фінансові угоди, пов’язані з розвитком штучного інтелекту.

Зокрема, йшлося про інвестиції в OpenAI та компанії, що розвивають інфраструктуру ШІ, серед яких Lambda. Деякі аналітики Волл-стріт критикували такі угоди, вважаючи, що вони створюють замкнену систему фінансування, в якій Nvidia фактично інвестує у власних клієнтів.

Один із таких проєктів передбачав виділення 250 мільярдів доларів на підтримку дата-центру OpenAI в Огайо. Зрештою суму скоротили до 120 мільярдів доларів.

“Я думаю, що навряд чи хтось, окрім Дженсена, інвестуватиме у власних клієнтів настільки агресивно”, — сказав Reuters один із венчурних інвесторів.

Що відомо про нову очільницю Nvidia

Кресс приєдналася до Nvidia у 2013 році після роботи в Microsoft, Cisco та Texas Instruments.

Люди, які її знають, описують Кресс як прагматичну керівницю, здатну зберігати спокій у складних ситуаціях. За словами одного з джерел Reuters, вона вже брала участь у переговорах із клієнтами та постачальниками, намагаючись заспокоїти їх на тлі змін у компанії.

Очікується, що за її керівництва Nvidia може змінити підхід до відносин із Вашингтоном. Замість конфронтації через експортні обмеження, характерної для періоду Хуанга, компанія може перейти до налагодження більш конструктивних зв’язків із владою США.

Водночас інвестори та аналітики сумніваються, чи зможе фінансова директорка зберегти готовність до технологічних ризиків, завдяки якій Nvidia стала одним із лідерів ринку чипів для штучного інтелекту.

“Призначення Кресс тимчасовою керівницею має сенс для заспокоєння ринків, але я не думаю, що вона є тим довгостроковим стратегом, який потрібен Nvidia для продовження нинішнього розвитку”, — зазначив аналітик Moor Insights and Strategy Аншель Саг.

За повідомленнями ЗМІ, у 2025 році Кресс стала мільярдеркою завдяки вартості своєї частки в Nvidia. Forbes оцінював її статки в середині 2026 року в 1,2 мільярда доларів, поставивши на 32-ге місце серед найбагатших американських жінок, які самостійно заробили свої статки.

Скандал навколо Хуанга та падіння акцій

Дженсен Хуанг, який керував Nvidia протягом трьох десятиліть, залишив посаду після повідомлень про його стосунки з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Китай заперечив звинувачення у шпигунстві.

Reuters також повідомляє про питання щодо того, наскільки Кресс була обізнана з продажами чипів Nvidia та особистими стосунками Хуанга.

Одне з джерел агентства стверджує, що вона знала про його стосунки з віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров’я Кімберлі Пауелл, яка безпосередньо підпорядковувалася Хуангу. Компанія та Пауелл не відповіли на запити Reuters щодо коментарів.

Аналітик Jamestown Foundation Санні Ченг припускає, що Кресс може зіткнутися із запитаннями Конгресу США щодо контролю Nvidia за продажами чипів установам, пов’язаним із китайськими військовими, та посередникам у Південно-Східній Азії.

На тлі оголошення про відставку Хуанга акції Nvidia у четвер падали на 14%, до найнижчого рівня майже за 16 місяців. До закриття торгів падіння скоротилося до 4,3%.

Поки невідомо, чи залишиться Кресс генеральною директоркою на постійній основі. Серед інших можливих кандидатів називають керівника Nvidia Ієна Бака, який брав участь у розробці програмної платформи CUDA, генеральну директорку AMD Лізу Су та очільника Arm Рене Хааса.