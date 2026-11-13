У застосунку “Повітряна тривога” відновили відстеження руху цілей, але не для всіх

У застосунку “Повітряній тривозі” знов можна відстежувати рух повітряних цілей. Але тепер для доступу до цієї функції користувачам потрібно пройти авторизацію через “Дію”.

Про це повідомили в Мінцифри.

Команди Ajax Systems і Stfalcon спільно з Міністерством цифрової трансформації провели аудит системи та посилили захист на всіх рівнях.

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Авторизацію через “Дію” запровадили на вимогу Сил оборони, щоб інформацію про рух цілей могли бачити лише верифіковані користувачі, а російські війська не могли нею скористатися.

У Мінцифри стверджують, що при цьому Дія не передає застосунку персональних даних, а лише підтверджує проходження верифікації. “Повітряна тривога” також не збирає і не зберігає особистої інформації.

Для інших функцій авторизація не потрібна. Користувачі, як і раніше, можуть переглядати рівні небезпеки, отримувати сповіщення про тривоги та знаходити укриття на мапі.