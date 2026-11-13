Destination X на SWEET.TV: що це за шоу та чому про нього говорять у всьому світі

Подорож без маршруту, відсутність інформації про місцезнаходження та необхідність самостійно визначати географічні координати — основа Destination X, міжнародного формату пригодницького реаліті на колесах. Учасникам доведеться орієнтуватися за підказками, виконувати завдання та змагатися за право залишитися в грі. Уже 17 листопада 2026 року українська адаптація шоу вийде на SWEET.TV. Розповідаємо, як виник формат, у чому полягає його концепція та які особливості матиме українська версія.

Історія створення Destination X: як бельгійський формат вийшов на міжнародний ринок

Оригінальне Destination X створила бельгійська продакшн-компанія Geronimo. Прем’єра першого сезону відбулася 20 лютого 2023 року на телеканалі VTM. За міжнародне розповсюдження формату відповідає компанія Be-Entertainment.

Проєкт відрізнявся від традиційних реаліті-шоу механікою змагання: замість кулінарних конкурсів, фізичних випробувань або пошуку талантів учасникам запропонували подорож, у якій головним завданням стало визначення власного місцезнаходження.

У 2023 році формат отримав міжнародне визнання. У жовтні він здобув дві нагороди C21 International Format Awards у категоріях Best Competition Reality Format і Best Multi-Platform Format. У листопаді того ж року проєкт отримав премію Rose d’Or у категорії Competition Reality.

Після успіху бельгійської версії формат адаптували у Великій Британії, США, Франції, Німеччині, Нідерландах та Данії. Загалом права на нього придбали понад 15 країн. Це дозволило різним телевізійним ринкам представити власні версії пригоди, зберігаючи її основну механіку.

У чому полягає концепція шоу Destination X

Основне правило шоу Дестінейшн — учасники не знають, де саме перебувають. Десятеро людей вирушають у подорож спеціальним двоповерховим чорним автобусом із затемненими вікнами. Вони не бачать маршруту та не можуть користуватися звичними способами навігації.

Щоб визначити своє місцезнаходження, учасникам потрібно аналізувати навколишнє середовище, знаходити підказки, виконувати завдання та зіставляти отриману інформацію. Архітектура, особливості ландшафту, дорожні знаки та інші деталі можуть допомогти встановити географічну точку.

Після кожного етапу учасники позначають на карті місце, де, на їхню думку, перебувають. Той, хто найбільше помиляється у визначенні локації, залишає змагання.

Важливою складовою стає і психологічна взаємодія. Учасники перебувають разом 24/7, тому в процесі гри формуються союзи, виникають конфлікти та змінюється рівень довіри. Таким чином, Destination X шоу поєднує географічну вікторину, пригодницьке реаліті та соціальну гру.

Український Destination X: особливості адаптації

Українська версія збереже основні правила міжнародного формату, але перенесе події на територію України. Десятеро учасників вирушать у подорож країною на спеціальному автобусі X-Bus, не знаючи свого маршруту та кінцевої точки.

Ведучим українського Дестінейшн 2026 стане Дмитро Каднай. Він супроводжуватиме учасників і контролюватиме інформацію, яку вони отримуватимуть під час подорожі.

Однією з особливостей адаптації стануть самі локації. Міста, природні об’єкти, архітектурні пам’ятки та особливості різних регіонів виконуватимуть не лише роль декорацій, а й стануть частиною ігрової механіки. Саме за цими деталями учасникам потрібно буде визначати своє місцезнаходження.

На відміну від багатьох розважальних шоу, де основний акцент робиться на талантах або фізичних можливостях учасників, тут результат залежатиме від спостережливості, логічного мислення та здатності працювати з неповною інформацією. Додаткову складність створюватиме необхідність взаємодіяти з іншими гравцями, не завжди маючи підстави довіряти їхнім висновкам.

Прем’єра української адаптації Destination X відбудеться 17 листопада 2026 року на SWEET.TV. Другий епізод вийде 19 листопада, а наступні випуски виходитимуть щочетверга.