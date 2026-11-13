Трамп заявив, що хоче “розібратися з Кубою” до завершення терміну

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче “розібратися з Кубою” до завершення свого президентського терміну. Про це він сказав у відповідь на запитання про можливість військового втручання США.

Про це повідомляє dpa.

“Я хочу розібратися з Кубою до того, як піду”, — сказав Трамп радіоведучому Г’ю Г’юїтту, який запитав його, чи розглядає він можливість “звільнення Куби” шляхом військової операції.

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Трамп додав, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією на острові.

“У них усе дуже погано. Це, по суті, місце, країна, як хочете називайте, що зазнала невдачі”, — заявив президент США.

Президентський термін Трампа має завершитися в січні 2029 року.

Останнім часом США запровадили проти Куби низку санкцій. Вашингтон також заявляв, що очікує від Гавани економічних і політичних змін та дистанціювання від Китаю й Росії, пояснюючи це міркуваннями національної безпеки.