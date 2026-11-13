Україну вночі атакували 117 БпЛА, серед них 63 реактивні Shahed

У ніч проти 13 листопада Росія атакувала Україну 117 ударними безпілотниками різних типів. Станом на 07:30 сили ППО збили або подавили 80 цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Серед запущених безпілотників були Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”. Із 117 БпЛА 63 були реактивними Shahed.

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Дрони запускали з районів Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, збито або подавлено 80 БпЛА, серед них 39 реактивних Shahed.

Повітряні сили повідомили про влучання засобів повітряного нападу у 24 локаціях. Ще у 10 місцях зафіксовано падіння збитих дронів або їхніх уламків.

Станом на 07:30 кілька ударних безпілотників ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.