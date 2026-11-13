Україну вночі атакували 117 БпЛА, серед них 63 реактивні Shahed

У ніч проти 13 листопада Росія атакувала Україну 117 ударними безпілотниками різних типів. Станом на 07:30 сили ППО збили або подавили 80 цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Серед запущених безпілотників були Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”. Із 117 БпЛА 63 були реактивними Shahed.
Дрони запускали з районів Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, збито або подавлено 80 БпЛА, серед них 39 реактивних Shahed.
Повітряні сили повідомили про влучання засобів повітряного нападу у 24 локаціях. Ще у 10 місцях зафіксовано падіння збитих дронів або їхніх уламків.
Станом на 07:30 кілька ударних безпілотників ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.