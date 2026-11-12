Росія атакувала енергетику і транспорт у восьми областях: є руйнування та постраждалі

У восьми областях України зафіксовані руйнування внаслідок нічної російської атаки. Основними цілями ударів були обʼєкти енергетики та транспортної інфраструктури.

Про це повідомив Сергій Корецький.

У Запоріжжі російські війська вдарили по території обʼєкта генерації електроенергії.

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На Одещині та Рівненщині були атаковані високовольтні підстанції.

У Києві внаслідок удару балістичними ракетами пошкоджено будівельно-виробниче підприємство, а на Київщині під ракетний удар потрапило цивільне підприємство.

Також пошкоджені житлові будинки у Рівному, Запорізькій та Харківській областях.

За наявними даними, щонайменше шестеро людей постраждали, серед них дитина.

Вранці російський дрон влучив у девʼятиповерховий житловий будинок в одному з районів Києва. На момент повідомлення було відомо про одну загиблу людину та щонайменше шістьох постраждалих, ще трьох людей врятували.

До ліквідації наслідків атак залучені рятувальники, поліцейські, медики, енергетики та інші служби.