11 листопада росіяни атакували ударним безпілотником Салтівський район Харкова. Внаслідок влучання у дорожнє покриття загорівся легковий автомобіль, загинули двоє людей.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Загиблі — водій та пасажир знищеної ударом БпЛА автівки.
Як повідомляв начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, також відомо про трьох постраждалих.
“Серед постраждалих сьогодні в Салтівському районі — дитина. 12-річна дівчинка і 38-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес. 59-річний чоловік отримав поранення склом”, — йдеться в повідомленні.
Пошкоджено вікна багатоповерхівки та інші автомобілі.
Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили пошкоджені квартири.