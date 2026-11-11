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        Росіяни вдарили дроном по автівках у Харкові: загинули двоє людей (ОНОВЛЕНО)

        Галина Шподарева
        11 Листопада 2026 18:00
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        Ліквідація удару БпЛА у Харкові / Фото: ДСНС
        Ліквідація удару БпЛА у Харкові / Фото: ДСНС

        11 листопада росіяни атакували ударним безпілотником Салтівський район Харкова. Внаслідок влучання у дорожнє покриття загорівся легковий автомобіль, загинули двоє людей.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Загиблі — водій та пасажир знищеної ударом БпЛА автівки.

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        Як повідомляв начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, також відомо про трьох постраждалих.

        “Серед постраждалих сьогодні в Салтівському районі — дитина. 12-річна дівчинка і 38-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес. 59-річний чоловік отримав поранення склом”, — йдеться в повідомленні.

        Пошкоджено вікна багатоповерхівки та інші автомобілі.

        Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили пошкоджені квартири.

        Наслідки удару БпЛА по дорозі у Харкові / Фото: ДСНС

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