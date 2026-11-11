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“Серед постраждалих сьогодні в Салтівському районі — дитина. 12-річна дівчинка і 38-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес. 59-річний чоловік отримав поранення склом”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, також відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області .