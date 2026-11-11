        Суспільство

        Молдова заявила про порушення повітряного простору двома російськими “Бандеролями”

        Галина Шподарева
        11 Листопада 2026 16:57
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        Запуск боєприпасів "Бандероль" / Фото: РосЗМІ
        Запуск боєприпасів "Бандероль" / Фото: РосЗМІ

        Вранці 11 листопада дві російські крилаті ракети “Бандероль” S8000 порушили повітряний простір Молдови під час атаки РФ на Україну. Обидві ракети залетіли з території Одеської області.

        Про це повідомили в Міністерстві оборони Молдови.

        За даними відомства, перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку села Яськи Одеської області в напрямку населеного пункту Тудора Штефан-Водського району Молдови.

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        О 06:09 вона залишила повітряний простір Молдови та полетіла в напрямку села Старокозаче Одеської області.

        Друга ракета перетнула кордон о 06:06 з боку Лиманського Одеської області в напрямку Первомайська на придністровській ділянці кордону.

        О 06:10 вона залишила повітряний простір Молдови та попрямувала в бік міста Роздільна Одеської області.

        У Міноборони Молдови зазначили, що Центр повітряних операцій продовжує стежити за ситуацією в повітряному просторі країни у взаємодії з відповідними органами влади та партнерами.


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