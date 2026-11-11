Молдова заявила про порушення повітряного простору двома російськими “Бандеролями”

Вранці 11 листопада дві російські крилаті ракети “Бандероль” S8000 порушили повітряний простір Молдови під час атаки РФ на Україну. Обидві ракети залетіли з території Одеської області.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Молдови.

За даними відомства, перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку села Яськи Одеської області в напрямку населеного пункту Тудора Штефан-Водського району Молдови.

Реклама

Реклама

О 06:09 вона залишила повітряний простір Молдови та полетіла в напрямку села Старокозаче Одеської області.

Друга ракета перетнула кордон о 06:06 з боку Лиманського Одеської області в напрямку Первомайська на придністровській ділянці кордону.

О 06:10 вона залишила повітряний простір Молдови та попрямувала в бік міста Роздільна Одеської області.

У Міноборони Молдови зазначили, що Центр повітряних операцій продовжує стежити за ситуацією в повітряному просторі країни у взаємодії з відповідними органами влади та партнерами.