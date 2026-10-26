Українець перелетів кордон із Молдовою на параплані та попросив притулку

26 жовтня громадянин України незаконно перетнув державний кордон із Молдовою на мотопараплані. Молдовським прикордонникам чоловік заявив про намір отримати притулок у країні.

Про це повідомили в Прикордонній поліції Республіки Молдова.

Українські прикордонники помітили людину, яка незаконно перелітала кордон у напрямку Чернівці (Україна) — Ларга (Молдова), та передали інформацію молдовським колегам.

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Отримавши повідомлення, співробітники сектору прикордонної поліції Ларга розпочали пошук людини. Українця виявили приблизно за два кілометри від лінії державного кордону.

Під час перевірки чоловік попросив надати йому притулок на території Республіки Молдова.

Молдовська прикордонна поліція продовжує розслідування для встановлення всіх обставин незаконного перетину кордону відповідно до чинного законодавства.