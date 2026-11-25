Собака Лола, яка супроводжувала наземний роботизований комплекс прикордонної бригади “Гарт”, зазнала тяжких поранень унаслідок удару FPV-дрона. Прикордонники надали їй допомогу та евакуювали тим самим роботом, за яким вона раніше долала десятки кілометрів.

Історію порятунку тварини розповіли у бригаді ДПСУ “Гарт”.

Лола прибилася до наземного роботизованого комплексу (НРК), коли шукала прихисток. Робот був обладнаний гучномовцем, через який військові почали спілкуватися із собакою. Згодом вона звикла до їхніх голосів і залишилася з екіпажем.

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Відтоді Лола супроводжувала робот під час місій, іноді долаючи до 80 кілометрів. Коли комплекс зупинявся для завантаження продуктів та необхідного майна для військових на позиціях, собака чекала поруч.

“Ми звикли до нашого талісмана Лоли. Без неї вже нікуди. Але малеча є малеча: зупиниться попити води, перепочити чи просто зробити свої собачі справи — ми чекаємо на неї й рушаємо разом далі”, — розповів прикордонник із позивним “Єті”.

Під час однієї з місій Лола потрапила під удар FPV-дрона. Вона дістала тяжкі поранення і в неї відмовили задні лапи. Попри це, собака змогла доповзти слідом за роботом до позицій прикордонників. Військові надали Лолі допомогу та почали її лікувати.

Згодом прикордонники ухвалили рішення евакуювати собаку, для чого використали той самий наземний роботизований комплекс, який Лола раніше супроводжувала під час бойових місій. Цього разу собака вже не бігла за ним — робот віз її на собі. Поранену тварину доправили до безпечнішого місця.