Українка Анна Ніконова увійшла до топ-30 міжнародного конкурсу краси “Міс Всесвіт-2026”, ставши першою представницею України за останні 12 років, якій вдалося досягти такого результату. Переможницею конкурсу, фінал якого відбувся 24 листопада в Сан-Хуані (Пуерто-Рико), стала 27-річна Дженніфер Баррето.

Про це пишуть Business Insider та 24 Канал.

Цього року за титул “Міс Всесвіт” змагалися 116 учасниць із різних країн світу. Анна Ніконова пройшла до півфіналу, однак не потрапила до топ-12 за результатами дефіле в купальниках.

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Востаннє Україна досягала такого успіху у 2014 році, коли Діана Гаркуша здобула титул другої віцеміс.

Одним із найпомітніших моментів виступу Ніконової став національний костюм “Золота пектораль”. Українка вийшла на сцену в чорній сукні з корсетом і довгим шлейфом, бурштиновій тіарі у формі сонця та чорній фаті із золотистим оздобленням.

Головний елемент образу — пектораль, прикрашена бурштином, перлинами та металевими підвісками. Над костюмом понад три місяці працювали дизайнер Василь Католик і команда Katolic Atelier.

Джерелом натхнення стала скіфська пектораль із кургану Товста Могила. Ця прикраса має особливе значення для Ніконової: її бабуся Олена Волковинська працювала старшою науковою співробітницею у фонді Музею історичних коштовностей України, де зберігається оригінал.

За інформацією Business Insider, у дитинстві Анна мала заїкання, а спів допоміг їй стати впевненішою в собі. Вона виросла в родині з десятьма дітьми, серед яких є її близнюк. Ніконова здобула ступінь магістра в Кембриджі та працює психологинею у сфері освіти. Також вона волонтерить у Save Ukraine та A+ Educational Holding, допомагаючи дітям, які постраждали від війни.

Переможниця конкурсу Дженніфер Баррето з Пуерто-Рико має освіту психологині та працює у сфері профілактики кризових ситуацій і реагування на них. Вона також розвиває власний соціальний проєкт Amplifying, присвячений проблемам невеликих громад.

Корону новій “Міс Всесвіт” передала переможниця минулорічного конкурсу — представниця Мексики Фатіма Бош.