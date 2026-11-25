Північна Корея оголосила персоною нон ґрата керівника дипломатичного офісу Швейцарії в Пхеньяні Сільвена Астьє та наказала йому залишити країну протягом 48 годин. Причиною стали швейцарські санкції проти північнокорейського дитячого табору, причетного до переміщення дітей з окупованих Росією територій України.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї викликало швейцарського дипломата та вручило йому меморандум із вимогою закрити дипломатичний офіс. Санкції проти Міжнародного дитячого табору “Сондовон” у Пхеньяні назвали відкрито недружнім актом.

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Напередодні сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон заявила, що санкції порушують суверенітет країни, оскільки обмежують її можливості забезпечувати дітям культурний відпочинок.

Вислання дипломата відбулося менш ніж через місяць після того, як міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс офіційно відновив роботу дипломатичного офісу в Пхеньяні.

Швейцарське зовнішньополітичне відомство напередодні наголосило, що санкційна політика не пов’язана з відкриттям представництва. Його роботу відновили для підтримання дипломатичного діалогу, зокрема з державами, з якими Берн має розбіжності.

За оцінкою професора південнокорейського Університету Кьоннам Лім Иль Чхоля, Пхеньян таким чином демонструє, що не готовий нормалізувати відносини з іншими країнами, поки проти нього діють санкції.