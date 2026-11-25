Троє засновників xAI Ілона Маска об’єдналися для запуску нового стартапу Epochal, який має навчити штучний інтелект прогнозувати майбутні події. Перший продукт компанії дозволяє AI-агентам переглядати архівну версію інтернету такою, якою вона була на конкретну дату.

Про це пише Bloomberg.

У компанії називають цей продукт “часовим порталом”. Його мета — “симулювати минуле та навчити ШІ передбачати майбутнє”.

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Epochal планує створити передову модель, яка допомагатиме ухвалювати рішення на основі прогнозів.

“Надлюдське прогнозування змінить майже кожну галузь, тому що кожне рішення — це прогноз”, — заявили у стартапі.

Стартап заснували троє колишніх учасників xAI

До команди Epochal увійшли Годун Чжан, Цзихан Дай і Мануель Кройсс — троє засновників xAI, які залишили компанію після її об’єднання зі SpaceX у лютому.

До нового стартапу також приєдналися колишні співробітники xAI, OpenAI, Anthropic і Google DeepMind.

За словами джерела Bloomberg, Чжан особисто інвестує в Epochal $100 млн. Представник компанії відмовився коментувати питання фінансування.

Як Epochal хоче прогнозувати майбутнє

Перший продукт стартапу дозволятиме виконувати точні пошукові запити “на певний момент часу”.

Ідея полягає в тому, щоб дати ШІ доступ до інформації лише в тому вигляді, в якому вона існувала на конкретну дату в минулому. Після цього модель зможе аналізувати подальший розвиток подій і вчитися робити прогнози.

На ринку вже існують компанії, які розробляють ШІ-системи для прогнозування поведінки або окремих результатів, однак Epochal ставить перед собою ширшу мету — створити універсальну модель прогнозування.

Колишні співробітники xAI запускають власні компанії

Epochal став одним із кількох стартапів, створених колишніми співробітниками xAI після хвилі звільнень із компанії.

Співзасновник xAI Ігор Бабушкін раніше запустив River AI — стартап, орієнтований на персоналізований штучний інтелект, до якого приєдналися колишні співробітники xAI та Tesla.

Ще двоє колишніх працівників xAI — Юйчен Хе та Ерік Зелікман — стали співзасновниками AI-лабораторії Humans&.