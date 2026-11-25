Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і шість населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула, ще 14 людей постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На дорозі між Старим Салтовом і Федорівкою загинув 50-річний чоловік. Поранення дістали 64-річний чоловік і 41-річна жінка, ще п’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес.

Реклама

Реклама

У Лозовій поранені чоловіки віком 41 і 66 років, а також жінки 67, 48 і 40 років. У Мерефі поранений 46-річний чоловік, ще у 78-річної жінки зафіксували гостру реакцію на стрес.

Росія застосувала щонайменше 36 дронів

За даними ОВА, протягом доби російські війська застосували по Харківщині один безпілотник типу “Герань-2” і ще 35 БпЛА, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджена складська будівля.

В Ізюмському районі пошкоджені складські будівлі у Вербівці та Борщівці, а також електромережі у Вербівці.

У Харківському районі в Мерефі пошкоджені шість приватних будинків.

У Лозівському районі пошкоджені два автомобілі та нежитлова будівля у Лозовій, а також складська будівля у Златополі.

У Чугуївському районі в Кочетку пошкоджені складська будівля, трактор і дві сіялки, а біля Федорівки — автобус.

Евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 152 людини

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 152 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 70 574 людини.

Також протягом минулої доби на фронті зафіксували 203 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три російські атаки в районах Малої Вовчої та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.