Папа Франциск у своєму особистому щоденнику стверджував, що протягом життя тричі бачив диявола, а одного разу — “ворота пекла”. Записи увійшли до книги The Private Diary of Pope Francis, опублікованої у вівторок.

Про це пише BBC.

Щоденник охоплює період із 1992 до 2024 року. В одному із записів 2021 року Франциск описав три видіння, які він трактував як зустрічі з дияволом: одне сталося, коли він перебував в автомобілі, друге — під час меси, а третє — на зустрічі з представниками Ватикану.

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“Я не можу забути потужну хрипкість його голосу”, — писав Франциск про одне з таких видінь.

“Очі були наче спалахи вогню”

Інше видіння, за його словами, сталося в каплиці кармелітів, коли він був архієпископом Буенос-Айреса.

“Він дивився на мене палаючими очима… більш інтенсивно, ніж попереднього разу. Вони були наче спалахи вогню”, — йдеться у щоденнику.

Франциск також писав, що відчував присутність диявола під час своїх поїздок, зокрема під час візиту до Чилі на тлі скандалу із сексуальним насильством у Католицькій церкві, а також під час зустрічі через кілька днів після повернення до Рима.

“Я бачив його і чув його голос — тріумфальний, такий, що володіє всім”, — писав понтифік, додаючи, що “Господь дав мені можливість звільнитися від цих зустрічей”.

Франциск писав про “ворота пекла”

У червні 2018 року, готуючись до сну, Франциск, за його словами, побачив “ворота пекла”.

“Я трохи подивився, і це налякало мене”, — написав він, додавши, що “взяв розарій як зброю”.

“Небезпечно наближатися до воріт пекла, тому що звідти може вирватися полум’я й обпалити”, — йдеться у записі.

Шкодував про реакцію на скандал у Чилі

У щоденнику Франциск також згадував свою поїздку до Чилі у 2018 році. Тоді його критикували за захист єпископа, якого звинувачували у приховуванні сексуального насильства, скоєного священником.

Згодом Франциск перепросив і викликав чилійських єпископів до Рима, де вони запропонували піти у відставку.

“Спустошений через ситуацію в Чилі”, — написав він у 2021 році.

“Мені було важко визнати те, що сталося в Чилі; я не думав, що все настільки серйозно”, — зазначав Франциск.

Особисті записи відредагував кардинал Віктор Фернандес, очільник ватиканського Дикастерію доктрини віри та друг Франциска. За даними BBC, це перші щоденники Папи Римського, оприлюднені для широкої публіки з 1960-х років.

Папу Франциска обрали понтифіком у 2013 році. Він очолював Католицьку церкву протягом 12 років і помер у квітні 2025 року у віці 88 років.