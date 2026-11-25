У Білій Церкві та Білоцерківському районі внаслідок російської атаки загинув чоловік 1974 року народження. Пошкоджень зазнали “Епіцентр”, “Нова пошта”, заклад торгівлі та інші об’єкти цивільного бізнесу.

Про це повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб та уточнили в КОВА.

За даними міської влади, під ударом опинилася не лише критична інфраструктура. Пошкодження також зафіксовані на об’єктах цивільного бізнесу.

Реклама

Реклама

У Білоцерківському районі внаслідок атаки загинув чоловік 1974 року народження.

Також виникла пожежа на автостоянці, яку рятувальники вже ліквідували. Пошкоджено два вантажні автомобілі.

Крім того, пошкоджень зазнав заклад торгівлі.

На місці продовжують працювати оперативні служби. Наслідки атаки уточнюються.

У місті зберігається загроза повторних ударів. Мешканців закликали перебувати в безпечних місцях.