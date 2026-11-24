У лікарні померла 79-річна жінка, яку раніше врятували з-під завалів будинку в Димері Київської області, зруйнованого російським дроном. Медики до останнього боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Жінку вдалося дістати живою з-під завалів після російської атаки на житловий будинок у Димері. Після порятунку її госпіталізували.

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“Лікарі до останнього боролися за її життя, але, на жаль, врятувати її не вдалося”, — повідомив Ткаченко.

Раніше “Головне в Україні” писало, що в Димері завершили рятувальну операцію після російського удару. Тоді повідомлялося про 11 загиблих, при цьому особи двох людей залишалися невстановленими.