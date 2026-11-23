Президент США Дональд Трамп опублікував мем із гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом, якого поновили на посаді після короткочасного усунення. На зображенні Хуанг замінив Трампа на відомому фото після замаху 2024 року, але замість піднятого кулака тримає червоний бюстгальтер.

Про це пише The Washington Post.

За основу мему взяли фотографію, зроблену після замаху на Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, у 2024 році. На зображенні обличчя Хуанга закривавлене, позаду майорить прапор Nvidia замість американського, а самого керівника компанії підтримують агенти Секретної служби США.

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Червоний бюстгальтер, імовірно, є натяком на скандал навколо Хуанга. Його тимчасово усунули з посади на тлі звинувачень у романі з китайською шпигункою, а також у зв’язках із працівницями Nvidia.

Трамп був одним із найактивніших захисників Хуанга та заявляв, що особисто сприяв його поверненню на посаду гендиректора. Відповідне рішення рада директорів Nvidia оголосила вранці 23 листопада.

В інтерв’ю CNBC того ж дня президент США припустив, що скандал зрештою може навіть піти Хуангу на користь.

“Секс продає, хлопці. Не думаю, що це хоч якось применшить його значення. Думаю, люди поважають те, через що він пройшов”, — заявив Трамп.