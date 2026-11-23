Далекобійні дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію “Калейкино” в російському Татарстані, за понад 1200 км від України. Після удару на об’єкті спалахнула пожежа, попередньо горять чотири резервуари з нафтою.

Про це повідомили в СБУ.

Операцію провели безпілотники Центру спеціальних операцій “Альфа” СБУ. Ціллю стала нафтоперекачувальна станція поблизу міста Альметьєвськ у Республіці Татарстан.

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За попередніми даними, внаслідок атаки загорілися чотири нафтові резервуари місткістю 20 тисяч кубометрів кожен.

Станція “Калейкино” є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Вона приймає нафту із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану. Тут сировину зберігають і змішують перед подальшим транспортуванням магістральними нафтопроводами та постачанням на російські нафтопереробні заводи.