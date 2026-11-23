Рада директорів Nvidia одноголосно ухвалила рішення повернути Дженсена Хуанга на посади президента, генерального директора та члена ради директорів компанії. Рішення набуло чинності 23 листопада після серії переговорів із Хуангом та консультацій із високопосадовцями уряду США.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Nvidia.

У компанії заявили, що після зустрічей із Хуангом рада директорів переконалася в його відвертості та здатності керувати Nvidia. З урахуванням інформації, отриманої від представників американського уряду, рада також дійшла висновку, що його повернення не становить загрози національній безпеці.

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“Рада директорів вважає, що Дженсен — саме та людина, яка повинна очолювати Nvidia, і його повернення відповідає інтересам наших акціонерів, співробітників, партнерів і клієнтів”, — заявив голова ради директорів Гарві Джонс.

Сам Хуанг подякував раді директорів за довіру, а співробітникам, акціонерам, партнерам і родині — за підтримку.

Як пише Reuters, рішення про поновлення Дженсена Хуанга на посаді генерального директора ухвалили під тиском президента США Дональда Трампа, співробітників, акціонерів і бізнес-партнерів компанії. На тлі оголошення про повернення Хуанга акції Nvidia підскочили більш ніж на 31% на премаркеті.

Нагадаємо, Хуанг залишив посаду 12 листопада після оприлюднення інформації про його позашлюбні стосунки, зокрема з бізнесвумен, яку американська влада підозрює у шпигунстві на користь Китаю. Пекін заперечує ці звинувачення.

Його відставка викликала значний резонанс у Кремнієвій долині, Тайбеї та Вашингтоні. Петиція з вимогою повернути Хуанга на посаду зібрала понад 180 тисяч підписів, зокрема її підтримав Ілон Маск.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити Хуанга знову на чолі Nvidia. Водночас голова ради директорів компанії Гарві Джонс тоді стверджував, що Nvidia не планує повертати колишнього керівника, попри кампанію на його підтримку.

Однак 23 листопада рада директорів змінила рішення. У компанії заявили, що задоволені відвертістю Хуанга та його управлінськими здібностями.

Після отримання інформації від високопосадовців уряду США рада директорів також дійшла висновку, що повернення Хуанга не становить загрози національній безпеці.

Хуанг перетворив Nvidia з розробника графічних процесорів для відеоігор на провідного постачальника чипів для штучного інтелекту. Він відігравав ключову роль у розробці нових процесорів, відносинах із великими клієнтами та взаємодії компанії з Вашингтоном.

Рішення про його повернення знову порушило питання про залежність однієї з найдорожчих компаній світу від свого співзасновника.

У Nvidia також підтвердили, що Колетт Кресс продовжить працювати фінансовою директоркою компанії.