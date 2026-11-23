Колишньому віцепрем’єр-міністру України та двом працівникам Міністерства національної єдності повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів і підробленні документів. За версією слідства, кошти міністерства витрачали на зарплати п’ятьом особам, які фактично працювали водіями та охоронцями ексурядовця.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Ім’я підозрюваного в САП не називають, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова.

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За даними слідства, ексвіцепрем’єр організував безпідставну виплату заробітної плати п’ятьом особам, які були фіктивно працевлаштовані до міністерства. До схеми він залучив двох керівників структурних підрозділів відомства. Вони знали про фіктивне працевлаштування та складали документи з неправдивими відомостями про роботу цих осіб. Саме ці документи ставали підставою для нарахування зарплат.

Унаслідок таких дій у період із березня до червня 2025 року міністерству було завдано збитків.

Наразі у справі повідомлено про підозру трьом особам.

Дії колишнього віцепрем’єр-міністра кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Дії двох працівників міністерства — за ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Олексій Чернишов обіймав посаду міністра національної єдності у 2024–2025 роках. 17 липня 2025 року він залишив її після звільнення Верховною Радою уряду Дениса Шмигаля.

У листопаді 2025 року Чернишов отримав підозру в незаконному збагаченні у межах операції “Мідас”, яку НАБУ та САП проводили у справі про корупцію в енергетичній галузі.

За версією слідства, учасники схеми вимагали від контрагентів “Енергоатому” до 15% вартості контрактів. Отримані кошти легалізували через спеціально організований офіс у Києві. Загалом, за даними НАБУ, через цю схему пройшло близько 100 млн доларів.

У матеріалах розслідування Чернишов фігурує під псевдонімом “Че Гевара”. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 51 млн гривень. Після сплати цієї суми експосадовець вийшов із СІЗО.

Крім того, Чернишов є фігурантом окремого розслідування щодо корупції в будівельній сфері за участю високопосадовців.