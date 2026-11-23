Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має прискорити отримання систем ППО та подолати затягування постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 зі США. Водночас ГУР доповіло президенту про оновлені російські плани ударів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, він провів селектор щодо ліквідації наслідків російських ударів. Окрему увагу приділили ситуації в Одесі та області, де вже кілька днів зберігається складна ситуація через удари по лініях електропередачі та підстанціях.

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Зеленський заявив, що російські війська повторно атакують відновлені лінії та намагаються виявляти альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищувати їх.

Президент обговорив із міністром енергетики та іншими урядовцями прискорення ремонтних робіт.

Також були заслухані доповіді щодо ситуації у Дніпрі та області, на Харківщині, у Запоріжжі, Києві, на Полтавщині, у Сумах, Конотопі та інших громадах Сумської області, а також на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію у Слов’янську та Краматорську.

Зеленський доручив прискорити постачання ППО

Під час селектора також обговорили забезпечення Києва додатковим транспортом та його безперебійну роботу під час відключень електроенергії й після російських ударів.

МЗС та міністр оборони отримали персональні завдання щодо роботи з партнерами для прискорення постачання засобів протиповітряної оборони.

“Є конкретні країни, які можуть допомогти, і потрібне більш оперативне постачання в Україну. Важливо, щоб було подолане і затягування постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 від США”, — заявив Зеленський.

ГУР доповіло про нові плани ударів

Окремо президент заслухав доповідь Головного управління розвідки щодо оновлених російських планів ударів.

За словами Зеленського, військовим уже визначили відповідні завдання.

“Обговорили це з Головнокомандувачем ЗСУ, і я розраховую на повне виконання визначених захисних завдань”, — заявив президент.