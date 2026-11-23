За п’ять років Німеччина надала Україні понад 34 млрд євро військової допомоги. Від початку повномасштабної війни щорічна підтримка зросла майже вшестеро — з 2 млрд євро у 2022 році до 11,55 млрд у 2026-му.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Одним із ключових напрямів співпраці залишається протиповітряна оборона. Німеччина передає Україні системи IRIS-T і Patriot, підтримує постачання ракет та фінансує розробку дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними Shahed.

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Водночас співпраця вже давно не обмежується постачанням готового озброєння.

Спільне виробництво зброї

Німеччина також бере участь у створенні спільних оборонних виробництв з українськими компаніями.

За даними Міноборони, вже запущено п’ять проєктів із виробництва безпілотників і наземних роботизованих комплексів загальною вартістю 1,1 млрд євро.

Крім того, Україна та Німеччина розвивають співпрацю у сфері ракетних технологій, протибалістичного захисту та артилерії.

У Міноборони назвали Німеччину одним із ключових оборонних партнерів України.