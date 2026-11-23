Український захисник “Юта Джаз” Святослав Михайлюк набрав 39 очок у матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Даллас Маверікс”. Це новий рекорд результативності серед українських баскетболістів в історії ліги.

Про це повідомляє Суспільне Спорт із посиланням на Федерацію баскетболу України.

Михайлюк розпочав матч на лаві запасних і вперше вийшов на майданчик за 5:25 хвилини до завершення першої чверті.

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У підсумку українець набрав 39 очок, причому 23 із них — у заключній чверті.

За матч Михайлюк реалізував 12 кидків із гри, серед яких 10 триочкових, а також усі п’ять штрафних. Крім того, він зробив п’ять підбирань і три результативні передачі.

Які рекорди встановив Михайлюк

39 очок стали новим рекордом серед українських баскетболістів у НБА. Попереднє досягнення з 2019 року належало Олексію Леню, який набрав 33 очки.

Також Михайлюк встановив особистий рекорд за кількістю очок за одну чверть — 23.

Десять реалізованих триочкових стали ще одним особистим рекордом українця в НБА та другим результатом в історії “Юта Джаз”.

Третій поспіль результативний матч

Михайлюк утретє поспіль завершив матч із двозначною кількістю очок. Раніше він набрав 15 очок проти “Лос-Анджелес Лейкерс” та 11 — у грі з “Фініксом”.

Водночас “Юта” зазнала другої поспіль поразки, поступившись “Далласу” з рахунком 114:116.

Після цього матчу середня результативність Михайлюка в сезоні зросла до 6,8 очка за гру.

Наступний матч “Юта” проведе проти колишньої команди Михайлюка — “Лос-Анджелес Лейкерс” — у ніч проти 24 листопада. Початок — о 5:00 за київським часом.