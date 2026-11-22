Влада Кіпру вислала двох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві після викриття мережі, яка намагалася отримати секретну інформацію про безпеку країни та Європейського Союзу. За даними місцевих спецслужб, мережа також цікавилася технологіями, експорт яких до Росії заборонений санкціями ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох високопосадовців уряду Кіпру, які розповіли про результати розслідування на умовах анонімності.

Двох російських дипломатів змусили залишити Кіпр минулого тижня. За інформацією співрозмовників видання, їх підозрюють у роботі на російську розвідку під дипломатичним прикриттям.

Реклама

Реклама

Кіпрські спецслужби виявили мережу, учасники якої намагалися отримати доступ до засекречених відомостей про безпеку Кіпру та Європейського Союзу.

Крім того, мережа шукала інформацію про технології, передача яких до Росії заборонена санкціями ЄС.

За словами урядовців, російські дипломати контактували з громадянами Кіпру, які мали доступ до конфіденційних даних.

Politico звернулося по коментар до посольства Росії на Кіпрі, однак на момент публікації відповіді не отримало.

Кіпр поступово скорочує економічні зв’язки з Росією

Як зазначає Politico, раніше Росія була одним із головних джерел прямих іноземних інвестицій для Кіпру.

Острів тривалий час слугував банківським центром для російських інвесторів, зокрема торговців зброєю та компаній грального бізнесу.

Однак останніми роками санкції Європейського Союзу, посилення регуляторного контролю та зміни геополітичних орієнтирів змусили Нікосію поступово відмовлятися від таких інвестицій.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кіпр підтримав посилення санкцій ЄС проти Москви.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, з лютого 2022 року європейські держави вислали понад 700 російських представників дипломатичних установ.