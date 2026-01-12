На Кіпрі зник колишній глава “Уралкалія”, після цього наклав на себе руки співробітник посольства РФ

Поліція Кіпру повідомила про зникнення російського бізнесмена Владислава Баумгертнера, колишнього глави компанії «Уралкалій»

Баумгертнер не виходить на зв’язок з 7 січня. Востаннє його бачили, коли він залишав місце свого проживання в Лімасолі. Пізніше його співробітник повідомив, що Баумгертнер не відповів на численні телефонні дзвінки.

10 січня спеціалізовані групи проводили пошуки в важкопрохідній місцевості в районі села Піссурі. Востаннє сигнал мобільного телефону Баумгертнера був зафіксований тут — на крутому скелястому узбережжі. 11 січня пошукову операцію розширили із залученням авіації, проте потім її призупинили через наближення шторму.

Реклама

Реклама

Після цієї події російське посольство на Кіпрі повідомило про те, що «пішов з життя» їхній співробітник А.В. Панов, пише ASTRA.

За інформацією місцевого каналу ANT1, трагічний інцидент стався минулого четверга, 8 січня. Поліція не була допущена всередину посольства.

Відзначається, що за повідомленням, отриманим поліцейськими, співробітник посольства А. В. Панов наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку. Однак записка не була передана кіпрським властям.