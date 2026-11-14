На Кіпрі четверо українців побили росіянина: чоловік може втратити око

У ніч на 14 листопада в кіпрському Лімасолі сталася бійка, внаслідок якої 33-річний громадянин Росії дістав тяжкі травми обличчя. Поліція затримала чотирьох громадян України, яких суд відправив під варту на шість діб.

Про це повідомляє кіпрське видання Philenews.

Інцидент стався в районі Саріполу. Поліція отримала повідомлення про травмованого чоловіка приблизно о 00:20 суботи. Правоохоронці знайшли його на землі та викликали швидку допомогу.

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Спочатку постраждалого доправили до лікарні Лімасола, а згодом перевезли до Центральної лікарні Нікосії.

Лікарі діагностували переломи кісток обличчя, рвані рани та крововилив у лівому оці. Чоловікові має бути проведена операція у відділенні щелепно-лицевої хірургії. Медики не виключають, що він може втратити око.

Що відомо про затриманих

Поліція затримала двох 23-річних чоловіків, 22-річного чоловіка та 22-річну жінку. Усі четверо — громадяни України.

За попередньою інформацією слідства, конфлікт міг виникнути через слова, які росіянин нібито сказав 22-річній дівчині одного з підозрюваних.

Коли поліцейські пояснили одному із затриманих причину арешту, той відповів: “Я захищаю свою дружину”. Інші троє сказали: “Добре”.

Під час медичного огляду в одного із затриманих чоловіків виявили перелом носа. Решта троє мали садна та синці. Після надання допомоги всіх відпустили з лікарні.

За даними слідства, учасники бійки, ймовірно, перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Усі четверо постали перед окружним судом Лімасола. Їхній адвокат Андреас Саввас не заперечував проти клопотання поліції про тримання під вартою.

Суд задовольнив клопотання слідчих і постановив залишити підозрюваних під вартою на шість діб.

Поліція продовжує встановлювати обставини конфлікту та планує допитати затриманих за участю перекладача.