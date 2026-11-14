У Новому Орлеані після зіткнення з танкером затонув круїзний лайнер: 32 людини госпіталізовані

У п’ятницю, 13 листопада, у Новому Орлеані танкер врізався в пришвартоване круїзне судно American Heritage на річці Міссісіпі. Внаслідок зіткнення пасажирський корабель перекинувся та затонув, десятки людей опинилися у воді.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу та Берегову охорону США.

Аварія сталася близько полудня, коли танкер Atlantic Asphalt втратив керування та зіткнувся з круїзним судном компанії American Cruise Lines.

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За словами мера Нового Орлеана Гелени Морено, на борту American Heritage перебували приблизно 180–190 пасажирів і членів екіпажу.

Після удару люди почали терміново залишати судно. Воно поступово занурювалося у воду, а потім перекинулося, скинувши частину пасажирів у річку.

INSANE: Footage shows aftermath of the Atlantic Asphalt tanker crash into the American Heritage river cruiser on the Mississippi River in New Orleans. 129 passengers were on board at the time of the crash. This is horrifying. Pray 🙏🏻 https://t.co/WiLXHessaj — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 13, 2026

Начальниця портової поліції Мелані Монтролл повідомила, що близько 87 пасажирів встигли зійти на берег до перекидання корабля.

Рятувальники, пожежники, працівники порту та очевидці з інших суден негайно кинулися допомагати людям, які опинилися у воді.

32 людини госпіталізовані, загиблих немає

За словами мера, усіх пасажирів і членів екіпажу вдалося знайти та врятувати. До лікарень доправили 32 людей, проте ніхто з них не дістав критичних травм.

“Це диво на Міссісіпі”, — заявила Морено, відзначивши швидкі дії рятувальних служб і небайдужих очевидців.

Після аварії Берегова охорона США тимчасово перекрила рух суден на ділянці річки поблизу місця зіткнення.

Капітан Берегової охорони Мелані Бернем повідомила, що танкер, імовірно, зіткнувся з проблемами в системі кермування. Остаточну причину аварії ще встановлюють.

Компанія American Cruise Lines заявила, що співпрацює з Береговою охороною та місцевою владою.

“Гостей і членів екіпажу евакуювали, і ми глибоко стурбовані долею всіх причетних до інциденту”, — повідомили в компанії.

American Heritage — розкішне круїзне судно з гребними колесами, побудоване у 2015 році. За інформацією оператора, воно розраховане на 150 пасажирів.