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        У Новому Орлеані після зіткнення з танкером затонув круїзний лайнер: 32 людини госпіталізовані

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 12:13
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        Пришвартоване пасажирське судно компанії American Cruise Lines тоне в річці Міссісіпі після зіткнення з танкером у Новому Орлеані, штат Луїзіана, 13 листопада 2026 року / Фото: Reuters
        Пришвартоване пасажирське судно компанії American Cruise Lines тоне в річці Міссісіпі після зіткнення з танкером у Новому Орлеані, штат Луїзіана, 13 листопада 2026 року / Фото: Reuters

        У п’ятницю, 13 листопада, у Новому Орлеані танкер врізався в пришвартоване круїзне судно American Heritage на річці Міссісіпі. Внаслідок зіткнення пасажирський корабель перекинувся та затонув, десятки людей опинилися у воді.

        Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу та Берегову охорону США.

        Аварія сталася близько полудня, коли танкер Atlantic Asphalt втратив керування та зіткнувся з круїзним судном компанії American Cruise Lines.

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        За словами мера Нового Орлеана Гелени Морено, на борту American Heritage перебували приблизно 180–190 пасажирів і членів екіпажу.

        Після удару люди почали терміново залишати судно. Воно поступово занурювалося у воду, а потім перекинулося, скинувши частину пасажирів у річку.

        Начальниця портової поліції Мелані Монтролл повідомила, що близько 87 пасажирів встигли зійти на берег до перекидання корабля.

        Рятувальники, пожежники, працівники порту та очевидці з інших суден негайно кинулися допомагати людям, які опинилися у воді.

        32 людини госпіталізовані, загиблих немає

        За словами мера, усіх пасажирів і членів екіпажу вдалося знайти та врятувати. До лікарень доправили 32 людей, проте ніхто з них не дістав критичних травм.

        “Це диво на Міссісіпі”, — заявила Морено, відзначивши швидкі дії рятувальних служб і небайдужих очевидців.

        Після аварії Берегова охорона США тимчасово перекрила рух суден на ділянці річки поблизу місця зіткнення.

        Капітан Берегової охорони Мелані Бернем повідомила, що танкер, імовірно, зіткнувся з проблемами в системі кермування. Остаточну причину аварії ще встановлюють.

        Компанія American Cruise Lines заявила, що співпрацює з Береговою охороною та місцевою владою.

        “Гостей і членів екіпажу евакуювали, і ми глибоко стурбовані долею всіх причетних до інциденту”, — повідомили в компанії.

        American Heritage — розкішне круїзне судно з гребними колесами, побудоване у 2015 році. За інформацією оператора, воно розраховане на 150 пасажирів.


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