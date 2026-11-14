У США на кілька годин зупинили вильоти всіх літаків через масштабний збій зв’язку

У п’ятницю, 13 листопада, у США на кілька годин призупинили вильоти літаків з усіх аеропортів країни через масштабний збій у системі диспетчерського зв’язку. Інцидент призвів до скасування та затримки тисяч авіарейсів.

Про це повідомляє BBC із посиланням на американські авіаційні служби та телеканал CBS.

За даними сервісу FlightAware, упродовж п’ятниці у США затримали понад 10 тисяч рейсів, ще більш як 4 тисячі скасували.

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Міністр транспорту США Шон Даффі повідомив, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) запровадило загальнонаціональну заборону на вильоти через проблеми зі зв’язком, які зачепили всі регіональні центри управління повітряним рухом.

За інформацією CBS, причиною збою могло стати оновлення приватної телекомунікаційної мережі, яка з’єднує диспетчерські центри США.

Оператором цієї системи є компанія L3Harris. Після оновлення обладнання мережа почала перезавантажуватися, а згодом вийшла з ладу.

CNN із посиланням на дані ATC.com повідомляє, що в окремих районах країни авіадиспетчери повністю втратили можливість підтримувати зв’язок із літаками.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що наразі немає жодних ознак нападу на Сполучені Штати або кібератаки.

«Це перебої в телекомунікаціях. Місцеперебування всіх літаків встановлено», — наголосив він.

Маллін запевнив, що всі літаки перебувають під контролем і пасажири в безпеці.

«Це не нове 11 вересня», — сказав міністр, нагадавши про зупинку авіасполучення після терактів 11 вересня 2001 року.

За його словами, інцидент також не пов’язаний із глобальними збоями сервісів Microsoft, які порушили роботу Outlook, Teams та Copilot.

Водночас міністр визнав, що остаточні причини несправності ще встановлюються.

Пізніше FAA скасувало заборону на вильоти. За словами Даффі, повітряний простір відкрили о 20:15 за східним часом США, однак для повного відновлення розкладу авіакомпаніям знадобиться додатковий час.

Інцидент знову привернув увагу до застарілої інфраструктури американської системи управління повітряним рухом.

Минулого року Конгрес США виділив 12,5 млрд доларів на її модернізацію, проте, за оцінками фахівців, цих коштів недостатньо.

Зокрема, FAA нещодавно пообіцяло до кінця 2028 року замінити системи, які досі використовують дискети — носії інформації, поширені у 1980–1990-х роках.