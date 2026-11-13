Європа визначилася, хто сяде за стіл переговорів щодо України: Кошта назвав п’ять країн

13 листопада на саміті в Дубліні європейські лідери домовилися відправити команду дипломатів на наступний раунд мирних переговорів щодо України. До неї увійдуть представники п’яти європейських країн та Євросоюзу.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами президента Європейської ради Антоніу Кошти, Європу на переговорах представлятимуть Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща, які входять до “коаліції охочих”, а також Європейський Союз.

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Під час саміту лідери обговорювали, чи має Європа делегувати одного представника, чи відправити цілу команду. Зрештою вирішили залучити кілька країн, зокрема Велику Британію, яка не входить до ЄС.

При цьому поки невідомо, хто саме представлятиме інституції Євросоюзу. Серед можливих кандидатів називали президента Європейської ради Антоніу Кошту та очільницю європейської дипломатії Каю Каллас.

Сама Каллас 13 листопада заявила, що саме вона представляє Європу в питаннях зовнішньої політики та безпеки.

“Я знаю, що росіяни не хочуть мене, але, знаєте, хіба ми можемо вирішувати, хто представлятиме Росію?” — сказала вона.

Раніше під час переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі представники європейських країн, зокрема Великої Британії, Франції та Німеччини, були присутні на окремих обговореннях, але не брали безпосередньої участі в основних переговорах.

Після зустрічі з американським представником Джаредом Кушнером у Дубліні президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду переговорів.

“Вони матимуть голос”, — сказав Зеленський.

Кушнер також наголосив, що домовленості неможливо досягти без участі європейських представників.

“Ми не можемо укласти цю угоду без європейців за столом переговорів”, — заявив він.

Водночас Росія виступає проти безпосередньої участі європейських країн у переговорах, звинувачуючи їх у фінансуванні та військовій підтримці України.

Напередодні, 12 листопада, 40 європейських держав підтримали декларацію, в якій наголосили, що рішення щодо миру в Україні мають ухвалюватися за участю самої України, а питання європейської безпеки — за участю європейців.