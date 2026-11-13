Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 50, загинула дитина

У Запоріжжі після російських ударів 13 листопада кількість поранених зросла до 50 людей, серед них восьмеро дітей. Одна людина загинула.

Про це повідомили в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

Протягом ранку російські війська завдали по місту 11 ударів. Спочатку російські війська завдали двох ударів по житловому сектору. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець, ще п’ятеро людей дістали поранення.

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Згодом росіяни скинули на місто ще сім авіабомб. Пошкоджено складську будівлю, виникла пожежа на площі 70 кв. метрів.

Близько 11:00 зафіксували ще два удари по багатоповерхівках. В одному з будинків загорілися квартири на другому та третьому поверхах, в іншому пошкоджено дах і житлові приміщення.

У Шевченківському районі пошкоджено 80 будинків, зокрема три багатоквартирні та 77 приватних. У Космічному районі під удар потрапили дві п’ятиповерхівки.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в Нацполіції, одна з авіабомб влучила у промисловий об’єкт: з-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіло 46-річного чоловіка.