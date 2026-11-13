Нічна атака Росії: пошкоджена енергетика, є загиблі та щонайменше 22 поранені

У ніч проти 13 листопада Росія знову атакувала енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Пошкодження і руйнування зафіксували у дев’яти областях, загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомив Сергій Корецький.

За його словами, головною ціллю ударів по енергетиці стали високовольтні підстанції. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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У Києві російський дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де перебували пацієнти та медики.

На Харківщині російські війська двічі атакували логістичний термінал. У Рівному пошкоджено гуртожиток, у низці регіонів — житлові будинки.

В Одесі внаслідок атаки загинули двоє людей, у Запоріжжі — 17-річний хлопець. Щонайменше 22 людини поранені.

Зруйновані будівлі та пожежі після російської атаки / Фото: ДСНС



Раніше у Києві російський дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії. Рятувальники врятували сімох людей, ще 30 евакуювали.