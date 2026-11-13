        Суспільство

        Нічна атака Росії: пошкоджена енергетика, є загиблі та щонайменше 22 поранені

        Вадим Вакаренко
        13 Листопада 2026 12:23
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        Наслідки російської атаки та робота рятувальників / Фото: ДСНС
        Наслідки російської атаки та робота рятувальників / Фото: ДСНС

        У ніч проти 13 листопада Росія знову атакувала енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Пошкодження і руйнування зафіксували у дев’яти областях, загинули щонайменше троє людей.

        Про це повідомив Сергій Корецький.

        За його словами, головною ціллю ударів по енергетиці стали високовольтні підстанції. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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        У Києві російський дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де перебували пацієнти та медики.

        На Харківщині російські війська двічі атакували логістичний термінал. У Рівному пошкоджено гуртожиток, у низці регіонів — житлові будинки.

        В Одесі внаслідок атаки загинули двоє людей, у Запоріжжі — 17-річний хлопець. Щонайменше 22 людини поранені.

        Зруйновані будівлі та пожежі після російської атаки / Фото: ДСНС

        Раніше у Києві російський дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії. Рятувальники врятували сімох людей, ще 30 евакуювали.


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