Франція і Німеччина не хочуть віддавати Брюсселю переговори щодо України — Politico

Лідери ЄС на саміті в Дубліні 13 листопада продовжать обговорювати, хто має представляти Європу на переговорах щодо завершення війни Росії проти України. За даними Politico, країни блоку вже розділилися щонайменше на три табори.

Про це пише Politico.

У Євросоюзі погоджуються, що Європа як один із головних партнерів України повинна бути представлена на переговорах, однак єдиної позиції щодо переговорника немає.

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Одна група країн підтримує президента Європейської ради Антоніу Кошту. Його посада передбачає представлення лідерів країн ЄС на міжнародній арені, а досвід колишнього прем’єр-міністра Португалії робить його прийнятним кандидатом для багатьох столиць.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що мандат Кошти “походить безпосередньо від Європейської ради”, тому він підзвітний країнам-членам.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні також заявила, що не заперечувала б проти кандидатури Кошти. Його підтримали й лідери Люксембургу та Польщі.

Каллас викликає більше суперечок

Іншим можливим кандидатом є глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Частина дипломатів вважає, що її жорстка позиція щодо Росії може зробити переговори з Кремлем складнішими. Водночас інші наполягають, що саме така позиція є аргументом на її користь.

Міхал назвав Каллас природною кандидаткою на роль другого представника ЄС разом із Коштою та наголосив, що Москва не повинна визначати, хто представлятиме Європу.

Франція та Німеччина не хочуть поступатися своїм місцем

Politico пише, що найбільшою перешкодою для призначення єдиного переговорника можуть стати Франція та Німеччина.

За даними видання, Париж і Берлін не хочуть, щоб Брюссель отримав монополію на представлення Європи в переговорах.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що участь Німеччини, Великої Британії та Франції у форматі E3 вже добре відпрацьована. Він також нагадав про співпрацю п’яти країн — Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі.

Франція також не має наміру відмовлятися від окремого місця за столом переговорів.

Лідери ЄС навряд чи офіційно призначать представника на саміті 13 листопада, однак переговори можуть завершитися загальним розумінням того, як саме Європа має бути представлена.

Президент України Володимир Зеленський раніше закликав європейських партнерів визначитися з переговорником уже в листопаді.

Напередодні Володимир Зеленський після переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером заявив про підготовку найбільшого обміну полоненими та повноцінну участь Європи в наступному раунді переговорів. За його словами, європейські представники матимуть голос за столом переговорів.





