Костюк програла третій матч поспіль на Підсумковому турнірі WTA Finals

Українська тенісистка Марта Костюк програла американці Коко Гофф у третьому турі групового етапу Підсумкового турніру WTA. Матч завершився з рахунком 4:6, 5:7.

Про це повідомляє Champion.

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини.

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У першому сеті після обміну брейками Гофф повела 5:2. За цього рахунку Костюк взяла медичний таймаут через травму зап’ястя правої руки.

Після тейпування українка скоротила відставання до мінімуму та мала два гейм-пойнти на своїй подачі, однак не реалізувала їх і програла партію 4:6.

У другому сеті Костюк повела 4:0, а згодом — 5:1. Гофф також скористалася допомогою лікаря через проблеми зі спиною.

На власній подачі американка відіграла три сет-пойнти, після чого виграла шість геймів поспіль і завершила матч перемогою 7:5 у другій партії.

За матч Костюк виконала один ейс, припустилася п’яти подвійних помилок і зробила чотири брейки. Гофф також один раз подала навиліт, зробила дев’ять подвійних помилок і шість брейків.

WTA Finals, Індіан-Веллс

Марта Костюк (Україна) — Коко Гофф (США) — 4:6, 5:7.

Для Костюк це була третя поразка у трьох матчах групового етапу. Раніше вона поступилася Лінді Носковій та Джессіці Пегулі.

Українка не отримала рейтингових очок за дебютний Підсумковий турнір, але заробила 220 тисяч доларів призових і завершить сезон на найвищому для себе десятому місці світового рейтингу.

Поразка від Гофф стала для Костюк сьомою поспіль наприкінці сезону.