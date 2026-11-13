Як постачальнику зорієнтуватися в електронному каталозі Prozorro Market

Електронний каталог відкриває постачальнику доступ до допорогових державних закупівель без тендерної документації. Вхід у нього має чітку послідовність: кваліфікація, ціни, участь у запитах. Далі — порядок дій і нормативні орієнтири.

Нормативна база та роль ЦЗО

Каталог працює на підставі статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII, Порядку формування та використання електронного каталогу (постанова КМУ № 822 від 14.09.2020) і Особливостей, затверджених постановою № 1178. Новий Закон № 4888-IX набрав чинності 24 червня 2026 року, але в цілому вводиться в дію лише з 24 березня 2027 року.

Адміністратор каталогу ЦЗО ДУ «Професійні закупівлі»: вона формує номенклатуру, створює специфікації та кваліфікує постачальників. Замовники обирають товари в каталозі Прозорро Маркет через авторизовані майданчики.

З 1 вересня 2026 року постанова № 957 оновила вартісні межі. Відкриті торги обов’язкові від 200 тис. грн для товарів і послуг (для замовників в окремих сферах господарювання — від 1 млн грн), нижче цих порогів закупівлю можна провести через каталог. Обов’язок купувати визначені продукти харчування виключно через Prozorro Market скасовано: пункт 11² та додаток 2 Особливостей виключено.

Структура каталогу

Каталог побудований за трирівневою схемою:

категорія — група товарів із кодом ДК 021:2015, саме до неї проходять кваліфікацію;

— група товарів із кодом ДК 021:2015, саме до неї проходять кваліфікацію; специфікація (до змін 2023 року — «профіль») — технічні характеристики, на які спирається замовник;

(до змін 2023 року — «профіль») — технічні характеристики, на які спирається замовник; товар — конкретна модель, яку вносить адміністратор і до якої постачальник додає ціну.

Перш ніж подавати заявку, асортимент варто звірити з категоріальною сіткою. Помилка тут коштує повторної кваліфікації.

Кваліфікація в ЦЗО

ЦЗО оприлюднює оголошення про кваліфікацію щодо категорії та перелік вимог, зокрема щодо документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (пп. 5 п. 23 Порядку № 822). Постачальник подає заявку з документами через кабінет на майданчику. Заявку розглядають протягом 10 робочих днів, після чого ухвалюють рішення про включення до переліку кваліфікованих постачальників або про відхилення. Доступ до каталогу надається протягом 5 робочих днів із дня включення.

Відхилену заявку можна подати повторно в межах того самого оголошення. Після виключення з переліку за порушення нову заявку приймуть лише через 120 календарних днів.

Цінові пропозиції

Після кваліфікації постачальник додає ціни до товарів категорії. Подання пропозиції в запиті вважається підтвердженням відповідності товару вимогам замовника (абз. 3 п. 58 Порядку). Тому ціни варто регулярно оновлювати, особливо на позиції з нестабільною собівартістю.

Запити пропозицій постачальників

З 1 вересня 2023 року запит пропозицій (ЗПП) — єдиний спосіб відбору в каталозі (п. 56 Порядку). Порядок такий:

у момент оприлюднення запиту система автоматично надсилає повідомлення всім постачальникам, кваліфікованим у категорії;

запит містить найменування, кількість, очікувану вартість, строк і місце постачання, умови оплати та проєкт договору (п. 57);

оцінка автоматична, а за однакової ціни перемагає пропозиція, подана раніше (п. 61);

рішення про відхилення пропозиції переможця замовник оприлюднює протягом одного робочого дня (п. 64);

договір укладають не пізніше 5 календарних днів із дня повідомлення про намір, за обґрунтованої потреби — до 10 днів (п. 66).

Умови договору не можуть відрізнятися від умов запиту. Сповіщення надходять у кабінет майданчика, через який працює постачальник, наприклад, E-Lot чи іншого авторизованого, тому перевіряти їх доцільно щодня: строк подання встановлює замовник.

Висновок

Результат у каталозі залежить від правильно обраної категорії, повного пакета документів для ЦЗО, актуальних цін і уважної роботи із запитами. До введення в дію Закону № 4888-IX ці правила залишаються чинними, а зміни варто відстежувати за роз’ясненнями Мінекономіки.