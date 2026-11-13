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        Як постачальнику зорієнтуватися в електронному каталозі Prozorro Market

        13 Листопада 2026 16:30
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        Електронний каталог відкриває постачальнику доступ до допорогових державних закупівель без тендерної документації. Вхід у нього має чітку послідовність: кваліфікація, ціни, участь у запитах. Далі — порядок дій і нормативні орієнтири.

        Нормативна база та роль ЦЗО

        Каталог працює на підставі статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII, Порядку формування та використання електронного каталогу (постанова КМУ № 822 від 14.09.2020) і Особливостей, затверджених постановою № 1178. Новий Закон № 4888-IX набрав чинності 24 червня 2026 року, але в цілому вводиться в дію лише з 24 березня 2027 року.

        Адміністратор каталогу ЦЗО ДУ «Професійні закупівлі»: вона формує номенклатуру, створює специфікації та кваліфікує постачальників. Замовники обирають товари в каталозі Прозорро Маркет через авторизовані майданчики.

        З 1 вересня 2026 року постанова № 957 оновила вартісні межі. Відкриті торги обов’язкові від 200 тис. грн для товарів і послуг (для замовників в окремих сферах господарювання — від 1 млн грн), нижче цих порогів закупівлю можна провести через каталог. Обов’язок купувати визначені продукти харчування виключно через Prozorro Market скасовано: пункт 11² та додаток 2 Особливостей виключено.

        Структура каталогу

        Каталог побудований за трирівневою схемою:

        • категорія — група товарів із кодом ДК 021:2015, саме до неї проходять кваліфікацію;
        • специфікація (до змін 2023 року — «профіль») — технічні характеристики, на які спирається замовник;
        • товар — конкретна модель, яку вносить адміністратор і до якої постачальник додає ціну.

        Перш ніж подавати заявку, асортимент варто звірити з категоріальною сіткою. Помилка тут коштує повторної кваліфікації.

        Кваліфікація в ЦЗО

        1. ЦЗО оприлюднює оголошення про кваліфікацію щодо категорії та перелік вимог, зокрема щодо документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (пп. 5 п. 23 Порядку № 822). 
        2. Постачальник подає заявку з документами через кабінет на майданчику.
        3. Заявку розглядають протягом 10 робочих днів, після чого ухвалюють рішення про включення до переліку кваліфікованих постачальників або про відхилення.
        4. Доступ до каталогу надається протягом 5 робочих днів із дня включення.

        Відхилену заявку можна подати повторно в межах того самого оголошення. Після виключення з переліку за порушення нову заявку приймуть лише через 120 календарних днів.

        Цінові пропозиції

        Після кваліфікації постачальник додає ціни до товарів категорії. Подання пропозиції в запиті вважається підтвердженням відповідності товару вимогам замовника (абз. 3 п. 58 Порядку). Тому ціни варто регулярно оновлювати, особливо на позиції з нестабільною собівартістю.

        Запити пропозицій постачальників

        З 1 вересня 2023 року запит пропозицій (ЗПП) — єдиний спосіб відбору в каталозі (п. 56 Порядку). Порядок такий:

        • у момент оприлюднення запиту система автоматично надсилає повідомлення всім постачальникам, кваліфікованим у категорії;
        • запит містить найменування, кількість, очікувану вартість, строк і місце постачання, умови оплати та проєкт договору (п. 57);
        • оцінка автоматична, а за однакової ціни перемагає пропозиція, подана раніше (п. 61);
        • рішення про відхилення пропозиції переможця замовник оприлюднює протягом одного робочого дня (п. 64);
        • договір укладають не пізніше 5 календарних днів із дня повідомлення про намір, за обґрунтованої потреби — до 10 днів (п. 66).

        Умови договору не можуть відрізнятися від умов запиту. Сповіщення надходять у кабінет майданчика, через який працює постачальник, наприклад, E-Lot чи іншого авторизованого, тому перевіряти їх доцільно щодня: строк подання встановлює замовник.

        Висновок

        Результат у каталозі залежить від правильно обраної категорії, повного пакета документів для ЦЗО, актуальних цін і уважної роботи із запитами. До введення в дію Закону № 4888-IX ці правила залишаються чинними, а зміни варто відстежувати за роз’ясненнями Мінекономіки.


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