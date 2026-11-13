Росія запропонувала “новий порядок безпеки” в Європі: що Москва вимагає від України та НАТО

Російські представники на неофіційних переговорах щодо завершення війни проти України висунули низку вимог щодо майбутньої системи безпеки в Європі. Серед них — вихід Фінляндії з НАТО, відмова від баз альянсу в країнах Балтії та передача Росії всього Донбасу.

Про це повідомляє BILD. Видання зазначає, що ці пропозиції також представили європейським представникам під час переговорів в Абу-Дабі.

За даними BILD, Москва пропонує закріпити за собою окуповані території України та отримати контроль над усім Донбасом, зокрема над частинами Донецької та Луганської областей, які залишаються під контролем Києва.

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Окремий блок російських вимог стосується НАТО. Москва нібито наполягає на відмові від розміщення військових баз альянсу в Естонії, Латвії та Литві, а також на виході Фінляндії з НАТО.

Україна, за цим планом, має отримати позаблоковий статус і відмовитися від вступу до НАТО. Водночас можливе членство України в Європейському Союзі Москва не виключає.

Демілітаризація Одеси та Миколаєва

Російський план також передбачає демілітаризацію портів Одеси та Миколаєва, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази.

Окрім цього, пропонуються окремі домовленості про свободу судноплавства в Чорному та Балтійському морях.

Москва висунула умови і щодо Молдови

За даними BILD, російські пропозиції стосуються не лише України та НАТО, а й Молдови.

Москва пропонує перетворити її на федеративну республіку, до якої входили б сама Молдова, автономна Гагаузія та невизнане Придністров’я.

Якщо Молдова вступить до ЄС, Гагаузія та Придністров’я, за російським планом, мають отримати можливість провести референдуми щодо незалежності.

Що Росія пропонує натомість

В обмін Москва нібито готова вивести ядерну зброю з Білорусі та відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності.

Також російська сторона пропонує вивести свої війська з Придністров’я.

BILD наголошує, що йдеться лише про один із варіантів, які циркулюють у неофіційних переговорних каналах.

За даними видання, паралельно працюють кілька груп посередників, зокрема пов’язаних із військовими, які конкурують між собою. Чи схвалив Володимир Путін саме цей план, наразі невідомо.

Раніше Bloomberg писав, що Європа має лише кілька тижнів, щоб посилити підтримку України та визначитися зі своєю роллю в переговорах. Серед ключових рішень видання називало фінансування України, використання заморожених російських активів, посилення ППО та визначення єдиного представника Європи на переговорах.