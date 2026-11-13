СБУ виманила з окупованого Криму ексдиректора закладу в Євпаторії, який готував дітей до війни

Військова контррозвідка СБУ провела спецоперацію та виманила з тимчасово окупованого Криму колишнього директора закладу позашкільної освіти Євпаторії. Його затримали на Одещині та підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, до окупації Євпаторії чоловік очолював місцевий позашкільний заклад, а у 2014 році підтримав російську агресію. Після цього окупаційна влада залишила його керувати вже захопленою дитячо-юнацькою установою.

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СБУ встановила, що під виглядом спортивних секцій та культурно-мистецьких заходів він залучав дітей віком від 5 до 18 років до мілітарно-пропагандистських заходів.

У закладі російські військові проводили для дітей заняття з вогневої та тактичної підготовки.

За даними СБУ, під час публічних заходів фігурант також поширював серед підлітків та їхніх батьків проросійську пропаганду, героїзував російських військових і формував негативне ставлення до України.

Слідство також встановило його можливу причетність до депортації дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей до Росії через Крим.

Затримати чоловіка вдалося після свідчень його колишньої колеги, яку російські сили примусово утримували на території півострова. Військова контррозвідка СБУ спільно із загоном спеціальної розвідки ВМС ЗСУ “Янголи” вивела жінку з Криму, після чого вона надала свідчення щодо фігуранта.

Наразі СБУ також перевіряє версію, що чоловіка могли відправити на Одещину для збору інформації про місця дислокації Сил оборони України.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 КК України — колабораційна діяльність. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує ув’язнення.