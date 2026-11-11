Мінус ракетний корабель і пожежі на нафтових терміналах: СБУ розкрила деталі удару по Усть-Лузі

У ніч на 11 листопада СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони атакувала портову, нафтопереробну та транспортну інфраструктуру Росії в Усть-Лузі Ленінградської області. Також під удар потрапив малий ракетний корабель “Наро-Фомінськ” проєкту “Буян-М”.

Про це повідомили в СБУ.

Безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” уразили інфраструктурні об’єкти термінала “Новатек-Усть-Луга”, зокрема кілька резервуарів об’ємом по 30 тисяч тонн кожен. На території термінала стався розлив нафтопродуктів.

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На терміналі “Усть-Луга Ойл” пошкоджено низку резервуарів із нафтопродуктами, там триває масштабна пожежа. Також зафіксовано загоряння на терміналі АТ “Фактор” та залізничній станції Лужська.

Основні пошкодження припали на резервуарні парки, насосні станції, трубопроводи та інфраструктуру перевалки нафти й нафтопродуктів. На об’єктах тривають пожежно-рятувальні роботи.

У межах спецоперації СБУ також спланувала та здійснила ураження малого ракетного корабля “Наро-Фомінськ” проєкту “Буян-М”. Судно є носієм крилатих ракет “Калібр” та “Онікс”. Його спустили на воду у 2022 році.

Перевіряється інформація про знищення російських бойових вертольотів.