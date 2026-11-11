Єрмаку змінили запобіжний захід: яке рішення ухвалив ВАКС

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента України, якого підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Суд дозволив йому пересуватися всією територією України.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

10 листопада слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків підозрюваного.

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Справа стосується легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, під час будівництва приватного котеджного містечка під Києвом.

Раніше підозрюваний не міг без дозволу залишати Київ, Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області, за винятком транзиту через інші регіони.

Під час засідання адвокати заперечували проти продовження обмежень, посилаючись на участь підозрюваного у проєкті Національної асоціації адвокатів України.

Прокурор зазначив, що встановлені обов’язки не заважають участі в цьому проєкті, оскільки підозрюваний є його керівником, а не одним із понад 60 адвокатів, які, за твердженням захисту, безпосередньо надають правову допомогу.

За результатами розгляду суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків, але змінив територіальне обмеження, дозволивши підозрюваному пересуватися всією Україною.

Після рішення ВАКС від 10 листопада Єрмак зобов’язаний з’являтися за викликом детектива, прокурора або суду, а також повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Нагадаємо, у вересні з підозрюваного зняли електронний браслет.