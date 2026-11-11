Зеленський підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі та анонсував нову зустріч із представниками США в Дубліні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів української, американської та російської сторін в Абу-Дабі. Серед головних питань — підготовка нового обміну полоненими, гарантії безпеки та подальші дипломатичні зустрічі.

Про це Володимир Зеленський розповів після доповіді української переговорної команди.

За словами президента, сторони досягли важливої гуманітарної домовленості щодо підготовки нового обміну полоненими. Також обговорили підходи до гарантування безпеки. Зеленський наголосив, що першими кроками мають стати завершення війни та гарантії безпеки для України. Окремою темою стали ширші формати подальших переговорів за участю європейських партнерів.

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Американські представники вирушають до Росії. Після цієї зустрічі Україна та США знову узгодять позиції та визначать можливі наступні кроки.

“Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні”, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що пріоритетом України залишається якнайшвидше завершення війни достойним миром. На думку президента, європейські країни мають брати участь у всіх етапах дипломатичних переговорів.

“Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме — на Росію, щоб вона свою війну закінчила”, — заявив Зеленський.