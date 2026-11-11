В Абу-Дабі Україна та РФ погодили великий обмін полоненими: коли визначать кількість звільнених

Україна та Росія домовилися про масштабний обмін полоненими за підсумками дводенних переговорів в Абу-Дабі. Остаточну кількість людей, яких планують звільнити, мають узгодити 12 листопада.

Про це повідомляє Associated Press.

“Одним із позитивних моментів є те, що ми домовилися про найбільше гуманітарне звільнення полонених, остаточну кількість яких визначимо завтра”, — заявив зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер після завершення переговорів 11 листопада.

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Домовленість про запланований обмін підтвердили керівник російської делегації Володимир Мединський та очільник української делегації Рустем Умєров.

Це була перша за дев’ять місяців зустріч делегацій України та Росії. Попри низькі очікування щодо можливого прориву, американські посадовці заявляють про намір активізувати мирні зусилля Вашингтона.

Кушнер повідомив, що 12 листопада разом зі спецпредставником США Стівом Віткоффом вирушить до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Після цього вони планують відвідати Дублін для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Умєрова, 11 листопада українська делегація також мала зустрітися з європейськими посадовцями. Представники європейських урядів, Євросоюзу та НАТО перебували в Абу-Дабі й консультувалися з українською стороною, хоча Москва виступає проти їхньої участі в прямих переговорах.

Президент України Володимир Зеленський назвав перший день переговорів конструктивним і досить змістовним. Сторони обговорювали гуманітарні питання, зокрема обмін полоненими, повернення українських цивільних із полону та вивезених із країни дітей. Також ішлося про гарантії безпеки. Водночас Україна та Росія поки не продемонстрували готовності до компромісів щодо своїх вимог.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч дуже продуктивною, але попередив, що для досягнення прориву в питанні припинення війни знадобиться час.

Переговори проходили на тлі бойових дій та обміну далекобійними ударами. У ніч на 11 листопада російські війська атакували Запорізьку область і Харків. Поранення дістали семеро цивільних.

Міноборони Росії заявило про збиття 627 українських безпілотників протягом ночі. За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, 150 дронів збили над регіоном. Унаслідок атаки виникла пожежа в порту Усть-Луга, одному з головних об’єктів експорту російської нафти. Постраждали троє працівників.