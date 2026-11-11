Кушнер і Віткофф їдуть до Москви на зустріч із Путіним після переговорів в Абу-Дабі

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що 12 листопада разом зі Стівом Віткоффом вирушить до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Після цього американські представники планують поїхати до Дубліна для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Суспільне за підсумками заяв Кушнера після тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

“Завтра Стів і я поїдемо до Москви, щоб зустрітися з Путіним, обговорити те, що було обговорено сьогодні, і спробувати досягти більшого прогресу щодо деяких питань, які ми обговорювали, оскільки ми бачимо там певні можливості та перспективи”, — заявив Кушнер.

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За його словами, під час зустрічі в Москві американська сторона планує продовжити роботу над гуманітарними питаннями та звільненням полонених.

Ще одним питанням стане можливе залучення європейських представників до переговорного формату.

Кушнер зазначив, що йдеться про участь європейців на початку та наприкінці засідань, а також про їхню постійну присутність у переговорному процесі.

Після Москви Кушнер і Віткофф планують вирушити до Дубліна.

Там вони мають зустрітися із Зеленським та обговорити результати переговорів із Путіним, а також пропозиції, які були представлені під час зустрічей в Абу-Дабі.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що під час другого дня переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі сторони мали перейти до обговорення територіального питання. Під час першого раунду також обговорювали можливий обмін полоненими та гарантії безпеки.