В Одесі чоловіка засудили до 15 років за зґвалтування двох доньок і дружини

В Одесі 54-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за систематичні зґвалтування двох рідних доньок і дружини, сексуальне насильство, побиття та погрози. У суді довели близько 30 епізодів його злочинної діяльності.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними прокуратури, з червня 2015 року чоловік щонайменше 17 разів зґвалтував старшу доньку, починаючи з її 17-річного віку.

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У 2019–2021 роках він тричі зґвалтував молодшу доньку, якій на той час було 13 років.

Також чоловік щонайменше п’ять разів зґвалтував дружину, регулярно погрожував їй та застосовував фізичну силу.

Під час одного з нападів він кинув жінку на тумбочку. Вона дістала переломи ребер та тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У прокуратурі зазначили, що члени родини постійно жили в страху через погрози вбивством.

Навіть після затримання чоловік продовжував тиснути на потерпілих. Із СІЗО він телефонував дружині, погрожував їй, вимагав відмовитися від показань і переконати доньок змінити свідчення на його користь.

Своєї вини чоловік не визнав.

Прокурори довели її показаннями потерпілих, результатами експертиз та іншими доказами.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуваннях, сексуальному насильстві, заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, погрозах убивством і перешкоджанні даванню показань потерпілими та свідками.