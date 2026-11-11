Мінометні міни по 2 тисячі гривень: ДБР затримало нацгвардійця за торгівлю боєприпасами

Працівники ДБР затримали військового Нацгвардії за підозрою в незаконному продажу мінометних мін на Харківщині та Сумщині. Ділок продав 450 боєприпасів і отримав за них майже 800 тисяч гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, нацгвардієць відповідав за матеріально-технічне забезпечення підрозділу та мав доступ до боєприпасів. Міни, які він продавав, попередньо списували як використані для ураження російських військових.

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Покупців військовослужбовець шукав серед знайомих. Він пропонував 120-мм та 82-мм осколково-фугасні мінометні міни за ціною до 2 тисяч гривень за одиницю.

Правоохоронці задокументували три випадки продажу боєприпасів. Дві партії нацгвардієць продав на Харківщині, ще одну — на Сумщині. Під час третьої передачі мін його затримали.

Усі 450 мін вилучили. Під час обшуків також знайшли набої до автоматичної зброї.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті боєприпасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Слідчі вирішують питання про тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.