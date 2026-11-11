Toyota виведе на американський ринок японські мінівантажівки: що відомо про новинку

Toyota оголосила про плани розпочати виробництво японських мініатюрних вантажівок KEI-01 у США в другій половині 2027 року. Раніше президент Дональд Трамп підтримав появу таких автомобілів на американському ринку, але наполягав на їх виробництві всередині країни.

Про це пише Reuters.

10 листопада Toyota оголосила про плани розпочати обмежені постачання ультракомпактних вантажівок KEI-01 на американський ринок у другій половині 2027 року.

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Йдеться про японський клас автомобілів kei — мініатюрні транспортні засоби, які мають значний попит у Японії. Торік приблизно третина з 3,7 млн нових автомобілів, проданих у країні, належала до цього класу. Американські автовиробники таких машин не випускають.

Toyota KEI-01 отримає трициліндровий двигун об’ємом 660 кубічних сантиметрів та повний привід. Довжина вантажівки становитиме трохи більше ніж 3,35 метра, ширина — менш як 1,52 метра. Максимальна швидкість обмежена 40 км/год, а кермо розташоване праворуч.

Виробництво організують на заводі Toyota у штаті Індіана. Компанія інвестує у проєкт 34 млн доларів і створить 50 робочих місць.

За інформацією виробника, автомобіль розроблено відповідно до федеральних вимог США щодо безпеки тихохідних транспортних засобів.

На першому етапі вантажівки пропонуватимуть корпоративним клієнтам, а не приватним покупцям. Зокрема, їх зможуть використовувати малий бізнес, служби доставки, фермери, власники ранчо, муніципалітети, університети та корпоративні кампуси.

Президент США Дональд Трамп раніше висловлював зацікавленість у появі японських kei-автомобілів на американському ринку, але наполягав на їхньому складанні безпосередньо у США.

Toyota не виключає, що згодом розширить продажі KEI-01, дозволивши обмежені роздрібні постачання.

Крім того, компанія оголосила про відновлення бренду Scion на американському ринку.