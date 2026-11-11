Удар РФ по ринку в Чорноморську: троє людей загинули, 11 постраждали

11 листопада росіяни завдали удару по ринку в центральній частині міста Чорноморськ Одеської області. Загинули троє людей, відомо про 11 постраждалих.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та обласне управління ДСНС.

Двоє постраждалих померли в лікарні після госпіталізації у важкому стані. Одна людина загинула на місці.

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Загалом постраждали 11 людей, дев’ятьох госпіталізували. Стан чотирьох із них медики оцінювали як важкий.

Внаслідок удару пошкоджено торговельні павільйони ринку, приватний будинок, прилеглі будинки та автомобілі.

На ринку спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували, не допустивши поширення вогню. До гасіння залучили дев’ятьох рятувальників та дві одиниці техніки. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.