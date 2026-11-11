“Між сторонами немає довіри”: Кушнер назвав головну перешкоду для миру

Україна та Росія повідомили про певний прогрес за підсумками дводенних переговорів за посередництва США в Абу-Дабі, які завершилися 11 листопада. Водночас американські переговорники заявили про відсутність довіри між сторонами та серйозні розбіжності, зокрема щодо територій.

Про це пише Reuters.

Головним конкретним результатом зустрічей стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими. Це були перші переговори української та російської делегацій за дев’ять місяців.

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Представник США Джаред Кушнер заявив, що сторонам вдалося визначити питання, за якими можливі компроміси, однак частина розбіжностей потребує подальшого обговорення.

“Реальність така, що зараз між сторонами немає довіри, і це очікувано після такого конфлікту”, — сказав Кушнер.

Найскладнішим питанням він назвав території. Росія продовжує вимагати, щоб Україна відмовилася від усієї території Донбасу, тоді як Київ відкидає ці вимоги. Переговорники також обговорювали післявоєнні гарантії безпеки, механізми контролю за припиненням вогню та майбутню систему безпеки в Європі.

“У деяких питаннях ми бачимо можливості для компромісів, в інших нам потрібні додаткові обговорення. Але я вважаю, що це був дуже хороший крок”, — зазначив він.

Кушнер повідомив, що 12 листопада разом зі Стівом Віткоффом вирушить до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Одним із питань стане розширення формату переговорів за участю європейських країн. Після Москви американські представники планують зустрітися з Володимиром Зеленським в Ірландії.

Український переговорник Давид Арахамія назвав зустрічі складними. За його словами, російська делегація прибула з жорсткими директивами, що суттєво обмежувало можливості для домовленостей.

“Коли вам кажуть, що простору для торгу немає, саме тому переговори складні. Зазвичай ви приходите з певним діапазоном варіантів, але цього разу позиція була дуже жорсткою”, — пояснив Арахамія.

Водночас він заявив, що переговори дали хороший імпульс для пошуку рішення до кінця року, не уточнивши подробиць.

Арахамія також наголосив, що наступні зустрічі мають проходити за участю європейських представників. Хоча посадовці Європи та НАТО консультувалися з українською й американською делегаціями в Абу-Дабі, російська сторона відмовилася від зустрічей із ними.

Глава російської делегації Володимир Мединський підтвердив, що з окремих питань вдалося досягти взаєморозуміння, але скептично висловився щодо залучення європейців.

Окремо Кушнер прокоментував можливість особистої зустрічі Зеленського та Путіна. За його словами, Москва хоче побачити більший прогрес на переговорах до такої зустрічі.

“Між лідерами явно немає великої довіри чи симпатії”, — сказав американський представник.

Кушнер зазначив, що остаточні рішення можуть ухвалити лише лідери держав, а їхня особиста зустріч стане важливим етапом переговорного процесу.