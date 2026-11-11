В Омську після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на найбільшому НПЗ Росії

11 листопада безпілотники атакували Омськ у Росії, де розташований найбільший за потужністю нафтопереробний завод країни. У районі підприємства спалахнула масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про вибухи.

Про це повідомляють Telegram-канали Exilenova+ та Astra.

Омський НПЗ, що входить до структури “Газпром нефти”, розташований на відстані понад 2500 км від українського кордону.

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На опублікованих кадрах видно масштабну пожежу в промисловій зоні. За повідомленнями, вибухи тривали протягом кількох годин, вогонь продовжував поширюватися.

Губернатор Омської області Віталій Хоценко підтвердив атаку українських БпЛА на регіон та повідомив про роботу російської протиповітряної оборони. Після повідомлень губернатора в Омську закрили повітряний простір та запровадили обмеження мобільного інтернету.

Омський НПЗ має проєктну потужність переробки понад 21 млн тонн сирої нафти на рік, що становить близько 10% загального обсягу нафтопереробки Росії. Підприємство виробляє бензин АІ-92, АІ-95 та G-Drive 100, дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний гас, мастила й нафтохімічну продукцію. За інформацією Exilenova+, завод також забезпечує потреби російської армії.

У липні та жовтні 2026 року Омський НПЗ уже зазнавав атак. Після липневого удару підприємство було змушене зупинити переробку нафти через пошкодження ключового обладнання.